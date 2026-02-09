«РВ»: российские «Герани» громят воинскую часть ВСУ в Одессе

Российские военные наносят удар по Вооружённым силам Украины в Одессе, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, прилёт зафиксирован в районе украинской воинской части.
«Мощная атака на Одессу. Один из прилётов в район воинской части у 6-й станции. Новые дроны на подлёте», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что речь идёт о «Геранях».
По данным украинского телеканала «Общественное», в Одессе прогремели две серии взрывов.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях включены сирены.
Напомним, военные РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.