Роспотребнадзор назвал Стратус доминирующим штаммом коронавируса в России

Штамм коронавируса XFG (Стратус) является абсолютно доминирующим в России, на его долю приходится 99% новых случаев заражения CoViD-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, сославшись на данные национального геномного эпиднадзора.

В ведомстве отметили, что вариант XFG лидирует и в мировом масштабе, занимая первое место по числу новых случаев. При этом Роспотребнадзор следит за появлением других штаммов.

В частности, в мире с ноября 2024 года циркулирует вариант BA.3.2, который Всемирная организация здравоохранения выделила как требующий мониторинга. Однако на территории России, согласно данным национальной базы VGARus, этот штамм пока не выявлен, и его глобальная циркуляция остаётся ограниченной.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию после первой смерти от вируса Нипах за пределами Индии. Ведомство подтвердило, что эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем. Все лица с признаками заболевания выявляются в режиме реального времени при пересечении границы, а в стране имеется достаточный запас тест-систем для его диагностики.

