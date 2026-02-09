Роспотребнадзор назвал Стратус доминирующим штаммом коронавируса в России

В ведомстве отметили, что вариант XFG лидирует и в мировом масштабе, занимая первое место по числу новых случаев. При этом Роспотребнадзор следит за появлением других штаммов.
В частности, в мире с ноября 2024 года циркулирует вариант BA.3.2, который Всемирная организация здравоохранения выделила как требующий мониторинга. Однако на территории России, согласно данным национальной базы VGARus, этот штамм пока не выявлен, и его глобальная циркуляция остаётся ограниченной.
Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию после первой смерти от вируса Нипах за пределами Индии. Ведомство подтвердило, что эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем. Все лица с признаками заболевания выявляются в режиме реального времени при пересечении границы, а в стране имеется достаточный запас тест-систем для его диагностики.
