Роспотребнадзор назвал Стратус доминирующим штаммом коронавируса в России

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию после первой смерти от вируса Нипах за пределами Индии. Ведомство подтвердило, что эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем. Все лица с признаками заболевания выявляются в режиме реального времени при пересечении границы, а в стране имеется достаточный запас тест-систем для его диагностики.