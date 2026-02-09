Космонавт Федяев приготовил для коллег борщ перед стартом на МКС

В экипаж Crew-12, помимо Федяева, входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. В NASA ранее объявили, что самой ранней датой запуска этой миссии может стать 11 февраля.