Космонавт Федяев приготовил для коллег борщ перед стартом на МКС

Космонавт Федяев отметил, что его коллеги по миссии Crew-12 заявили, что борщ им был очень вкусным.

Источник: Аргументы и факты

Российский космонавт Андрей Федяев перед стартом на Международную космическую станцию (МКС) приготовил борщ для остальных участников миссии Crew-12. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Сегодня я приготовил традиционное русское блюдо — борщ. Я приготовил его для своей команды, для тех, кто нас поддерживает», — сказал Федяев.

Космонавт отметил, что его коллеги по миссии Джессика Меир и Софи Адено остались довольны и заявили, что борщ был очень вкусным.

Напомним, 25 декабря стало известно, что медицинская комиссия допустила Федяева к полёту на американском космическом корабле Crew Dragon и участию в миссии на МКС. Его признали годным к старту в рамках соглашения о перекрёстных полётах.

В январе Андрей Федяев отправился на базу SpaceX в Хоторне (американский штат Калифорния) для прохождения предполетной подготовки. Речь, в частности, шла о тренировках на тренажере американского сегмента МКС.

В экипаж Crew-12, помимо Федяева, входят астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено. В NASA ранее объявили, что самой ранней датой запуска этой миссии может стать 11 февраля.

