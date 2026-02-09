Сафонов помог ПСЖ всухую разгромить «Марсель»

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную домашнюю победу над «Марселем» со счётом 5:0 в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Голы у победителей забили Усман Дембеле (дважды), Хвича Кварацхелия и Ли Кан Ин, а также в свои ворота отличился защитник гостей Факундо Медина.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отыграл весь матч «на ноль», что стало для него уже третьим «сухим» матчем в сезоне. Это была его шестая игра в кампании и третья — после перелома руки, полученного 17 декабря. Сафонов вернулся к полноценным тренировкам 24 января, а 28 января сыграл в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (1:1). 2 февраля он уже отразил пенальти в матче с «Страсбуром» (2:1).
«Пари Сен-Жермен» не проигрывает «Марселю» на своём поле с сентября 2020 года, одержав с тех пор пять побед подряд. Благодаря этой победе парижский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко, в то время как «Марсель» занимает четвёртую позицию с 39 очками. В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде с «Ренном» 13 февраля, а «Марсель» на следующий день примет «Страсбур».
