Сафонов помог ПСЖ всухую разгромить «Марсель»

«Пари Сен-Жермен» не проигрывает «Марселю» на своём поле с сентября 2020 года, одержав с тех пор пять побед подряд. Благодаря этой победе парижский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко, в то время как «Марсель» занимает четвёртую позицию с 39 очками. В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде с «Ренном» 13 февраля, а «Марсель» на следующий день примет «Страсбур».