В Госдуме рассказали, как рассчитать размер семейной налоговой выплаты

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Размер семейной налоговой выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год, заявление на выплату можно будет подать на «Госуслугах» в период с 1 июня до 1 октября, и все выплаты Соцфонд перечислит получателям на счёт до конца октября, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год. Она фактически уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%», — сказала Стенякина.
Она отметила, что в 2026 году заявление на выплату можно будет подать на «Госуслугах» в период с 1 июня до 1 октября, и все выплаты Соцфонд перечислит получателям на счёт до конца октября.
«Давайте посчитаем: какая выплата, например, положена в этом году работающим родителям двоих детей в Ростовской области, если зарплаты папы — 55 тысяч рублей, зарплата мамы — 40 тысяч рублей», — добавила парламентарий.
По ее словам, среднедушевой доход семьи из четырёх человек при таких зарплатах родителей составлял в прошлом году 23750 рублей в месяц, что меньше, чем 1,5 прожиточных минимума в Ростовской области за 2025 год, так что главное условие для получения семейной выплаты исполнено.
«Теперь уплаченный родителями НДФЛ за прошлый год нужно пересчитать по ставке 6%. Разница будет возвращена им на счета в виде налоговой выплаты. Папа за год уплатил НДФЛ в размере 85800 рублей. Налог мамы составил 62400 рублей. Пересчитываем НДФЛ по ставке 6% и получаем разницу, которую вернут семье: налоговая выплата для папы — 46200 рублей, налоговая выплата для мамы — 33600 рублей», — подытожила Стенякина.