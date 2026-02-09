В Госдуме рассказали, как рассчитать размер семейной налоговой выплаты

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Размер семейной налоговой выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год, заявление на выплату можно будет подать на «Госуслугах» в период с 1 июня до 1 октября, и все выплаты Соцфонд перечислит получателям на счёт до конца октября, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.