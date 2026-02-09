Плановые отключения электричества пройдут во Владивостоке 9 февраля

По данным компании, работы будут проводиться с 9:00 до 17:00. Под ограничения попадают дома на улицах 5-й Ключ, Заречная 1-я, Днепровская, Партизанский проспект, Нарвская, Никифорова, Сафонова, Смоленская, Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, а также часть домов в районе садового общества «Чайка» и 28-го километра. Отключения запланированы на улицах Толбухина и Шошина.