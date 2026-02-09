Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плановые отключения электричества пройдут во Владивостоке 9 февраля

ВПЭС предупредило о работах на сетях.

Источник: Комсомольская правда

Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС) сообщило о плановых работах 9 февраля, из за которых в городе возможны временные отключения электроэнергии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По данным компании, работы будут проводиться с 9:00 до 17:00. Под ограничения попадают дома на улицах 5-й Ключ, Заречная 1-я, Днепровская, Партизанский проспект, Нарвская, Никифорова, Сафонова, Смоленская, Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, а также часть домов в районе садового общества «Чайка» и 28-го километра. Отключения запланированы на улицах Толбухина и Шошина.

ВПЭС просит жителей с пониманием отнестись к возможным локальным ограничениям электроснабжения и при необходимости заранее подготовиться к ним. Полный перечень адресов, где возможны отключения, размещен на сайте предприятия.