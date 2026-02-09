Ричмонд
Священник потребовал проверить российские модельные агентства из дела Эпштейна

Нужно проверить модельные агентства из России, которые фигурируют в файлах Эпштейна. Об этом заявил священник РПЦ, настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области Павел Островский.

Островский возмутился отсутствием расследований в отношении лиц, причастных к педофильскому скандалу.

«Там есть и русские фамилии. Почему бы их не проверить?» — подчеркнул священник в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что в скандальных документах много заявлений о Западе и Украине. Но по российским фирмам не начали никаких проверок.

«Я не вижу, чтобы было открыто расследование по поводу модельных агентств в списках Эпштейна, которые поставляли детей», — сказал Островский.

Ранее стало известно, что ключевую роль в вербовке российских девушек для сети Эпштейна сыграла модель из Москвы. Её настоящее имя Светлана Пожидаева. Она известна под псевдонимом Лана и окончила престижный МГИМО.

