Священник потребовал проверить российские модельные агентства из дела Эпштейна

Островский возмутился отсутствием расследований в отношении лиц, причастных к педофильскому скандалу.
«Там есть и русские фамилии. Почему бы их не проверить?» — подчеркнул священник в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что в скандальных документах много заявлений о Западе и Украине. Но по российским фирмам не начали никаких проверок.
«Я не вижу, чтобы было открыто расследование по поводу модельных агентств в списках Эпштейна, которые поставляли детей», — сказал Островский.
Ранее стало известно, что ключевую роль в вербовке российских девушек для сети Эпштейна сыграла модель из Москвы. Её настоящее имя Светлана Пожидаева. Она известна под псевдонимом Лана и окончила престижный МГИМО.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.