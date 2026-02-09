Ричмонд
Вертолет Ми-8 отправился из Иркутска в Бодайбо для ремонта теплосетей

Туда везут необходимое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска в Бодайбо вылетел вертолет Ми-8. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Спецмашина доставит технических специалистов и необходимое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в Бодайбо уже несколько дней восстанавливают теплоснабжение в жилых домах. Еще с 30 января 2026 года 1300 жителей остались без тепла и горячей воды. По последним данным в нормальный режим работы возвращены десять домов и школа № 3. На месте оперативная группа продолжает работу по плану. Пожарные и спасатели на специальных машинах привозят техническую воду, чтобы наполнить тепловые установки.

