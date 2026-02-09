Стало известно, сколько россиян планируют провести отпуск в одиночестве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Каждый пятый россиянин планирует провести отпуск в одиночестве, более половины — с семьей, следует из исследования сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Большинство собираются отправиться на отдых с семьей (57%). Еще 21% респондентов планируют путешествие в одиночестве», — говорится в исследовании.
Всего, согласно опросу, 68% респондентов намерены отправиться в отпуск, еще 17% пока не определились с планами.
Уточняется, что путешествовать в одиночестве планирует равное количество женщин и мужчин (по 21%). При этом женская половина демонстрирует большую готовность отправиться в отпуск с друзьями по сравнению с мужчинами — 9% против 5%.
Компанию друзей выбрали 8%, при этом 3% человек рассчитывают на поездку с единомышленниками. Отдохнуть с коллегами хотят 2% опрошенных. Из всех участников опроса 20% на данный момент еще не определились с выбором попутчиков.
Исследование «Работа.ру» проводилось в январе 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.