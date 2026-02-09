Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онкологов хотят обязать предлагать пациентам заморозку половых клеток

Горячева: при агрессивном лечении нужно давать пациентам шанс на родительство.

Источник: Комсомольская правда

В ГД предложили обязать медиков информировать пациентов, которым предстоит агрессивное лечение от онкологии, о возможности заморозки половых клеток. С такой инициативой выступила депутат Ксения Горячева.

«Принятие данной меры фундаментально изменит качество жизни людей, победивших онкологические заболевания», — сказано в письме депутата министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Речь идёт о том, что агрессивные методы лечения онкологических заболеваний (химио- или лучевая терапия) могут привести к снижению или полной потере фертильности и лишить пациентов, победивших рак, шансов стать родителями.

Сейчас таких пациентов информируют о возможности криоконсервации половых клеток фрагментарно. Горячева предлагает сделать предоставление этой информации обязательным.

Ранее ученые раскрыли, как влияют на риск рака вещества, окружающие современных людей.

Кроме того, врач-онколог Чубенко рассказал, как понять свои риски и стоит ли делать генетический тест на предрасположенность к раку.