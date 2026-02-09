Онкологов хотят обязать предлагать пациентам заморозку половых клеток

В ГД предложили обязать медиков информировать пациентов, которым предстоит агрессивное лечение от онкологии, о возможности заморозки половых клеток. С такой инициативой выступила депутат Ксения Горячева.
«Принятие данной меры фундаментально изменит качество жизни людей, победивших онкологические заболевания», — сказано в письме депутата министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Речь идёт о том, что агрессивные методы лечения онкологических заболеваний (химио- или лучевая терапия) могут привести к снижению или полной потере фертильности и лишить пациентов, победивших рак, шансов стать родителями.
Сейчас таких пациентов информируют о возможности криоконсервации половых клеток фрагментарно. Горячева предлагает сделать предоставление этой информации обязательным.
