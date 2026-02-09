«Семью разрушили деньги»: раскрыта причина развода внука Пугачевой

Брак внука певицы Аллы Пугачевой, музыканта Никиты Преснякова и модели Алены Красновой разрушился из-за денег. Об этом сообщил изданию News.ru инсайдер.
По его словам, девушка привыкла к красивой жизни, так как выросла в семье бизнесмена, но была вынуждена уехать в Соединенные Штаты из-за супруга.
— Но в США, пока Никита пытался строить карьеру, она тратила больше, чем он мог заработать. Семью разрушили деньги, а не быт, — заявил инсайдер.
По его словам, именно Краснова решила развестись, а после разрыва она вернулась в Москву. Сейчас Пресняков свободен.
— Он талантливый парень, ищущий. В России над ним довлели сразу три фамилии — Пугачева, Орбакайте и Пресняковы. Никите было трудно найти себя и стать собой, когда все время тыкали, что он из известной семьи и ничего не добился. Хорошо, что он нашел ту дорогу, которая его ведет, — высказался продюсер Леонид Дзюник в беседе с изданием.
30 января Никита Пресняков опубликовал видеоролик из бизнес-класса самолета, в котором раскритиковал сервис. Во время полета из Испании, куда он ездил с гастролями, артист записал несколько шуточных видеоматериалов, в которых поиронизировал над «проблемами богатых».