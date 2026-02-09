Ричмонд
Диетолог раскрыла формулу безопасного количества пиццы

Пицца давно полюбилась во всём мире, поэтому человечество высчитало безопасное количество этого блюда для фигуры. Life.ru в Международный день пиццы, который отмечается 9 февраля, узнал у врача-диетолога Елены Соломатиной, сколько нужно съесть традиционных итальянских лепёшек с начинкой без страха поправиться.

Сколько килограммов человек наберёт от регулярных кусочков пиццы на офисных днях рождения, зависит от одного главного фактора — вписывается ли эта пицца в общую калорийность его рациона.

Елена Соломатина.

Врач-диетолог.

От чего зависит набор веса.

У каждого человека есть своя норма калорий. Её рассчитывают по формуле с учётом:

основного обмена (энергия на дыхание, давление и другие процессы), уровня физической активности, профессии, занятий спортом, пола и возраста.

Если человек не превышает свою дневную норму калорий и учитывает все продукты, которые ест, то один кусочек пиццы на празднике почти не повлияет на вес. Регулярные такие перекусы добавят не больше 1,2−2 кг за целый год, говорит врач.

«Если же человек склонен к набору веса, не тратит лишние калории и регулярно ест пиццу сверх своей нормы — вес будет расти. Например, при еженедельных перекусах или даже нескольких раз в неделю можно набрать около 2 кг за месяц», — поясняет диетолог.

Что ещё влияет на результат.

Итоговый прирост веса зависит от нескольких деталей:

какой вид пиццы (пепперони, маргарита, с ананасами);размера куска и его веса в граммах;количества съеденных кусочков.

Классические офисные варианты могут добавить до 2,5 кг в месяц при частом употреблении. Даже если человек ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом, но регулярно перекусывает пиццей, за год он может прибавить около 7 кг.

В крупных городах зачастую случается так, что дома не оказывается продуктов для полноценного приёма пищи. В такие моменты человек склонен заказывать доставку готовой еды, что тоже не всегда полезно для организма. Про секрет «Гарвардской тарелки», спасающей от срывов на доставку, читайте в материале Life.ru.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.