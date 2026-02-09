Европейские страны разрушают собственную экономику, тратя деньги на милитаризацию, заявил профессор из Соединённых Штатов Майкл Хадсон.
Он уточнил, что Европа связывает свою милитаризацию с защитой от так называемой российской угрозы. Профессор Университета Миссури в Канзас-Сити подчеркнул, что эта угроза является выдуманной.
«Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия, якобы необходимого для защиты от вымышленной российской угрозы. Но европейская армия не может развиваться, потому что армии, как и промышленности, требуются технологии, а технологии — это электричество», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Хадсона.
Он отметил, что страны Европы ведут себя в «высшей степени нерационально, действуя в рамках русофобской идеологии».
«Итак, Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к РФ — расистской ненавистью, ненавистью к славянскому населению, желанием разделить Россию на пять территорий», — заявил Хадсон.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает, при этом российская сторона не оставит без внимания действия, потенциально представляющие угрозу для её интересов.