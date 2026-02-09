Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хадсон: ЕС разрушает свою экономику из-за мнимой российской угрозы

Европа говорит о якобы угрозе РФ и разрушает собственную экономику, расходуя средства на милитаризацию, заявил профессор из США Майкл Хадсон.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны разрушают собственную экономику, тратя деньги на милитаризацию, заявил профессор из Соединённых Штатов Майкл Хадсон.

Он уточнил, что Европа связывает свою милитаризацию с защитой от так называемой российской угрозы. Профессор Университета Миссури в Канзас-Сити подчеркнул, что эта угроза является выдуманной.

«Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия, якобы необходимого для защиты от вымышленной российской угрозы. Но европейская армия не может развиваться, потому что армии, как и промышленности, требуются технологии, а технологии — это электричество», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Хадсона.

Он отметил, что страны Европы ведут себя в «высшей степени нерационально, действуя в рамках русофобской идеологии».

«Итак, Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к РФ — расистской ненавистью, ненавистью к славянскому населению, желанием разделить Россию на пять территорий», — заявил Хадсон.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает, при этом российская сторона не оставит без внимания действия, потенциально представляющие угрозу для её интересов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше