Генконсульство КНР во Владивостоке не будет работать с 15 по 23 февраля

Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке временно приостановит работу в связи с празднованием Китайского Нового года. Об этом дипмиссия сообщила на своем официальном аккаунте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как уточняется в сообщении, с 15 по 23 февраля консульство принимать посетителей не будет. Причина — государственные выходные в Китае, приуроченные к Новому году по лунному календарю. В этом году главный традиционный праздник выпадает на 17 февраля.
В указанный период в КНР официально объявлены нерабочие дни. Это ежегодная практика, во время которой приостанавливают работу государственные учреждения, банки и дипломатические представительства за рубежом. Генконсульство во Владивостоке следует общенациональному графику.
Жителям Приморского края, а также гражданам Китая, которые планировали подачу документов, оформление виз или получение консульских услуг, рекомендуют учитывать эту информацию и заранее скорректировать свои планы.