Горнолыжницу Линдси Вонн прооперировали после падения на Олимпиаде

Организаторам пришлось прервать соревнования на 25 минут, пока спасатели эвакуировали Вонн с трассы на вертолёте. Врачи провели операцию, чтобы стабилизировать состояние горнолыжницы после перелома левой ноги.
Напомним, Линдси Вонн получила серьёзную травму до Олимпиады, но решила выступать на Играх с разрывом крестообразной связки колена. Её спуск завершился спустя 10 секунд страшным падением и новой травмой. Вонн на большой скорости перевернуло и бросило на жёсткий снег травмированным коленом и головой.
