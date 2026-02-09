Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжницу Линдси Вонн прооперировали после падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию на ноге после падения в скоростном спуске на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей больницы. Туда доставили спортсменку после инцидента.

Источник: Life.ru

Организаторам пришлось прервать соревнования на 25 минут, пока спасатели эвакуировали Вонн с трассы на вертолёте. Врачи провели операцию, чтобы стабилизировать состояние горнолыжницы после перелома левой ноги.

Напомним, Линдси Вонн получила серьёзную травму до Олимпиады, но решила выступать на Играх с разрывом крестообразной связки колена. Её спуск завершился спустя 10 секунд страшным падением и новой травмой. Вонн на большой скорости перевернуло и бросило на жёсткий снег травмированным коленом и головой.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.