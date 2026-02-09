Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники используют новую схему получения доступа к «Госуслугам» россиян

РИА Новости: мошенники выманивают данные у россиян, предлагая списать долги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Аферисты используют новую схему получения доступа к «Госуслугам» россиян под предлогом помощи в списании долгов, выяснило РИА Новости.

Мошенники звонят россиянам от имени помощников юристов и предлагают помощь в списании долгов. Они просят жертву назвать ФИО, место жительства и ИНН.

В ходе разговора злоумышленник просит жертву якобы для подтверждения личных данных продиктовать код из смс, который пришел от «Госуслуг». После того как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале.