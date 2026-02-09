Мошенники используют новую схему получения доступа к «Госуслугам» россиян

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Аферисты используют новую схему получения доступа к «Госуслугам» россиян под предлогом помощи в списании долгов, выяснило РИА Новости.
Мошенники звонят россиянам от имени помощников юристов и предлагают помощь в списании долгов. Они просят жертву назвать ФИО, место жительства и ИНН.
В ходе разговора злоумышленник просит жертву якобы для подтверждения личных данных продиктовать код из смс, который пришел от «Госуслуг». После того как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале.