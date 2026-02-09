Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто

Аналитик Васильев: китайские авто на российском рынке находятся в избытке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обвального падения спроса на китайские авто нет — он снижается в рамках рыночной ситуации и вскоре должен вырасти, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

«Российский автомобильный рынок сейчас переживает не лучшие времена. За 2025-й год было продано немногим более 1,3 миллиона авто. И вполне очевидно, что первыми пострадают дилеры», — объяснил он.

По многим китайским брендам дилеров переизбыток, и далеко не все марки оказались успешными. Это усугубляет эффект.

Остались определенные вопросы и к качеству некоторых моделей. Егор Васильев призвал готовиться к неприятным сюрпризам владельцев ввезенных по параллельному импорту экземпляров. Ведь они точно не проходили адаптацию к российским условиям.