Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обвального падения спроса на китайские авто нет — он снижается в рамках рыночной ситуации и вскоре должен вырасти, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.
«Российский автомобильный рынок сейчас переживает не лучшие времена. За 2025-й год было продано немногим более 1,3 миллиона авто. И вполне очевидно, что первыми пострадают дилеры», — объяснил он.
По многим китайским брендам дилеров переизбыток, и далеко не все марки оказались успешными. Это усугубляет эффект.
Остались определенные вопросы и к качеству некоторых моделей. Егор Васильев призвал готовиться к неприятным сюрпризам владельцев ввезенных по параллельному импорту экземпляров. Ведь они точно не проходили адаптацию к российским условиям.