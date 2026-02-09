Двое мигрантов пойдут под суд в Приморье за попытку сбыта героина

В Приморье завершилось расследование дела о покушении на сбыт героина в крупном размере. Перед судом предстанут двое граждан одной из стран Средней Азии 23 и 32 лет, задержанные под Уссурийском с партией расфасованного наркотика.
Как сообщило Управление МВД по Приморскому краю, в феврале прошлого года мужчины планировали сделать закладки на территории Уссурийска. Для этого они выехали из Владивостока на двух арендованных автомобилях Toyota Prius. В салоне машин лежали свертки с героином, по данным следствия, они были расфасованы и подготовлены к сбыту. Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами Госавтоинспекции организовали операцию по задержанию. Поводом стала информация о возможной перевозке партии наркотиков.
Преследование велось в Надеждинском района. Там патрули полиции настигли один из автомобилей. В момент задержания пассажир попытался избавиться от улик и выбросил в канаву полимерный пакет со свертками. Водитель, уходя от погони, протаранил стоящую машину. Какое‑то время он продолжал движение на высокой скорости, но в итоге его остановили.
Задержанных доставили в отдел МВД России по городу Уссурийску. Проверка по базам показала, что один из мужчин находится в международном розыске по линии иностранных правоохранительных органов. Розыск связан с преступлением, которое касается незаконного оборота наркотиков. Второй задержанный нарушил миграционные правила и находится в России без законных оснований. В отношении нелегала составлен протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нахождение в стране без документов, подтверждающих право на пребывание.
Кроме того, на водителя иномарки оформили административные материалы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования об остановке. Также протокол составили по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.
Криминалисты исследовали содержимое найденного пакета и установили, что внутри находились 77 свертков с героином общей массой свыше 24 г. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети интернет. Обоим фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас полиция Приморья сообщила, что доказательства причастности мужчин к инкриминируемым эпизодам собраны. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.