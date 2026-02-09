Двое мигрантов пойдут под суд в Приморье за попытку сбыта героина

Как сообщило Управление МВД по Приморскому краю, в феврале прошлого года мужчины планировали сделать закладки на территории Уссурийска. Для этого они выехали из Владивостока на двух арендованных автомобилях Toyota Prius. В салоне машин лежали свертки с героином, по данным следствия, они были расфасованы и подготовлены к сбыту. Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами Госавтоинспекции организовали операцию по задержанию. Поводом стала информация о возможной перевозке партии наркотиков.