Юрист Хаминский: Россияне рискуют потерять сбережения, если делают это

Вложения в криптовалюту не являются выгодным инструментом, который поможет сохранить и приумножить сбережения. Об этом предупредил россиян руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Реклама криптовалюты обычно подкрепляется многочисленными историями успеха трейдеров, однако никто, как правило, не предупреждает о сопутствующих рисках и новых мошеннических схемах», — сказал эксперт агентству «Прайм».
Хаминский напомнил, что мошенники и лжетрейдеры атакуют россиян, которые ищут выгодные способы вложения средств в криптовалюту. Кроме того, криптовалюты являются слишком волатильным активом, подчеркнул юрист.
Тем временем доля россиян с доходом выше 100 тысяч рублей побила исторический рекорд.
Ранее экономист пояснила, почему россиянам с низкой зарплатой стоит отказаться от «серых схем» оплаты своего труда.
Также финансовый аналитик Васильев посоветовал россиянам направлять в сбережения 10% от суммы дохода каждый месяц, чтобы накопить финансовую подушку.