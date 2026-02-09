Украина в ходе переговоров по урегулированию конфликта может пойти на хитрость в вопросе размещение западных войск на территории страны. Об этом написало издание L" Antidiplomatico, ссылаясь на слова украинского политолога Руслана Бортника.
— Если Киев получит надежные гарантии безопасности, то нет необходимости вводить иностранные войска. Всегда можно приглашать западные контингенты на учения, которые могут идти круглый год. Тем более что на Украине всегда присутствуют штаты инструкторов, сотрудников и охраны посольств. Это большое поле для маневра, — заявил он.
С помощью такого плана Украина может отказаться от размещения западных военных после достижения перемирия, но при этом придумать план, который в другой форме все равно будет предусматривать их присутствие в стране, отмечается в статье.
Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что западные войска будут находиться на Украине после подписания мирного соглашения, означают приговор этому соглашению. Об этом 4 февраля высказался глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Рютте заявил, что на Украине появятся иностранные войска сразу же после заключения мирного соглашения с РФ. По данным западных СМИ, страны Евросоюза, а также Украина и Соединенные Штаты разработали многоуровневый план, в рамках которого планируется поддерживать Киев в период перемирия с Москвой.