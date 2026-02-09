Пловец-паралимпиец из Комсомольска-на-Амуре готовится к мировому рекорду в Антарктиде

Напомним, Виталий Кочнев — пловец-параспортсмен, инвалид 1 группы. Он родом из Комсомольска-на-Амуре. Служил офицером в отделении разведки армейского спецназа, однако серьезная травма позвоночника перевернула его жизнь. Является победителем российских и международных соревнований по холодовому плаванию, причём, выступает вместе со здоровыми спортсменами. В копилке параспортсмена — «золото» национального Чемпионата в г. Икике в ластах на 500 метров (Чили, открытая вода, плыл без ласт), «серебро» национального открытого Чемпионата Чили, соревнования проводятся на открытой воде (плыл среди здоровых пловцов в категории МАСТЕРС, дистанция 3 км в океане, время 41.56), а также победа в национальном чемпионате Икике Punta arena (международный турнир по плаванию на открытой воде, дистанция 2800 метров, время 40.20).