Пловец-паралимпиец из Комсомольска-на-Амуре готовится к мировому рекорду в Антарктиде

Спортсмен из Комсомольск-на-Амуре Виталий Кочнев отправится в уникальную международную экспедицию в Антарктиду, где планирует совершить беспрецедентный заплыв на 1 км в ледяной воде без специальной экипировки и гидрокостюмов. Об этом в Telegram-канале (18+) сообщил замдиректора Департамента строительства, ЖКХ Аппарата Правительства ДНР Игорь Захаревич.
Сам Кочнев называет предстоящий заплыв наиболее серьезным испытанием за всю свою спортивную карьеру. Несмотря на общепризнанную опасность длительного нахождения в холодной воде, он ставит перед собой цель установить новый национальный и мировой рекорд, войдя в историю книг рекордов Гиннесса.
«Как первый инвалид который окунется в Антарктиду без гидрокостюма, это будет рекорд по времени нахождения и по дистанции. Мне сказали, если ты даже 100 метров проплывешь, это уже будет рекорд. До меня это никто с инвалидностью не делал», — прокомментировал свой предстоящий заплыв Виталий Кочнев.
Второй антарктический заплыв запланирован на период с 25 февраля по 15 марта 2026 года. Помимо Виталия, в нём примут участие ещё четверо российских спортсменов и команда поддержки. Также участие в заплыве будут принимать около десяти стран. Уникальность ситуации заключается в том, что сам Кочнев является единственным инвалидом среди участников.
«Все, кто был слабаки уже отсеялись, остались самые сильные», — отметил Виталий Кочнев.
Напомним, Виталий Кочнев — пловец-параспортсмен, инвалид 1 группы. Он родом из Комсомольска-на-Амуре. Служил офицером в отделении разведки армейского спецназа, однако серьезная травма позвоночника перевернула его жизнь. Является победителем российских и международных соревнований по холодовому плаванию, причём, выступает вместе со здоровыми спортсменами. В копилке параспортсмена — «золото» национального Чемпионата в г. Икике в ластах на 500 метров (Чили, открытая вода, плыл без ласт), «серебро» национального открытого Чемпионата Чили, соревнования проводятся на открытой воде (плыл среди здоровых пловцов в категории МАСТЕРС, дистанция 3 км в океане, время 41.56), а также победа в национальном чемпионате Икике Punta arena (международный турнир по плаванию на открытой воде, дистанция 2800 метров, время 40.20).
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в поддержку российских бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации, пловец-паралимпиец Виталий Кочнев преодолел дистанцию 3 км в Тихом океане вблизи чилийского города Ангофагаста.