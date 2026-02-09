Популярный ресторан закрылся в 130-м квартале Иркутска

— Сообщаем о прекращении работы ресторана по адресу: улица 3-го Июля, 9. Благодарим вас за то, что были с нами. Но не спешите расстраиваться! Наш филиал на Карла Либкнехта продолжает свою работу в обычном режиме, — уточняется в сообщении.