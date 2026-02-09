Ричмонд
Популярный ресторан закрылся в 130-м квартале Иркутска

Филиал заведения на Карла Либкнехта продолжает свою работу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске, в районе 130-го квартала, прекратил свою работу филиал сочинского ресторана. Заведение, где можно было попробовать блюда морской кухни по демократичным ценам, проработало в центре города более шести месяцев. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей ресторана.

— Сообщаем о прекращении работы ресторана по адресу: улица 3-го Июля, 9. Благодарим вас за то, что были с нами. Но не спешите расстраиваться! Наш филиал на Карла Либкнехта продолжает свою работу в обычном режиме, — уточняется в сообщении.

Бренд этой франшизы связан с красными кастрюльками. Именно в них подают мидии в широком выборе соусов. После успешного запуска первых заведений в Сочи, где они стали популярными, компания стала открывать филиалы в других городах России.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Улан-Удэ нашли опасные нарушения в детском игровом центре.