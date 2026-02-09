Политические высказывания из Киева говорят о том, что украинская сторона готовит своё население к унизительному поражению, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.
Он уточнил, что высказывания киевского режима могут показаться «иррациональными».
«Но тот факт, что на Украине начали говорить о важности подготовки к тяжёлым компромиссам, показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение», — сказал Дизен.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала американского журналиста Эндрю Наполитано.
Дизен отметил, что ситуация на Украине «определяется и внешнеполитическим контуром». По словам профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, Киев уже загнан в угол, а давление на Украину со стороны западных стран будет только усиливаться.
«Русские держат все козыри на руках, оказывать на них давление очень сложно. Так что, суровая реальность такова: если Трамп действительно хочет, чтобы украинцы и русские пришли к чему-то, наибольшее давление следует оказать именно на украинцев», — заявил он.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.