Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Киев загнан в угол»: Дизен объяснил, как Украина готовится к поражению

Высказывания из загнанного в угол Киева говорят о том, что украинцев готовят к унизительному поражению, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Источник: Аргументы и факты

Политические высказывания из Киева говорят о том, что украинская сторона готовит своё население к унизительному поражению, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Он уточнил, что высказывания киевского режима могут показаться «иррациональными».

«Но тот факт, что на Украине начали говорить о важности подготовки к тяжёлым компромиссам, показывает, что там готовят общественность к тому, что я охарактеризовал бы как унизительное поражение», — сказал Дизен.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала американского журналиста Эндрю Наполитано.

Дизен отметил, что ситуация на Украине «определяется и внешнеполитическим контуром». По словам профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, Киев уже загнан в угол, а давление на Украину со стороны западных стран будет только усиливаться.

«Русские держат все козыри на руках, оказывать на них давление очень сложно. Так что, суровая реальность такова: если Трамп действительно хочет, чтобы украинцы и русские пришли к чему-то, наибольшее давление следует оказать именно на украинцев», — заявил он.

Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны. Он подчеркнул, что Зеленский хочет продолжать конфликт.