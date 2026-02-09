Ричмонд
В Красноярске открывают еще один пункт проверки транспортных карт

Проверить свою транспортную карту жители Красноярска смогут на «Красрабе».

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске открывается еще один пункт проверки транспортных карт — по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 185. Здесь же можно будет проверить и социальные карты для проезда в общественном транспорте. Работать он будет по графику остальных госучреждений:

— будние дни, кроме вторника — с 9 утра до 18 часов;

— во вторник — с 10 утра до 19 часов;

— выходные в субботу и воскресенье.

Напомним адрес других трех пунктов, они находятся на улице Вавилова 49 «в», улице Устиновича, 5 и улице Новосибирская, 64.

Всю информацию можно узнать на официальном сайте «Красноярсавтотранса».