Стало известно, на сколько выросла пенсия работающих россиян за год

В России в 2025 году проиндексировали пенсии. Так, средний размер выплат работающим пожилым гражданам составил 21,4 тысячи рублей. Такие данные приводит Соцфонд.
Так, за прошедший год пенсии работающих россиян выросли примерно на 2,8 тысячи рублей. С 2024 года выплаты проиндексировали на чуть более 9 процентов.
Однако пожилым гражданам вновь придут повышенные пенсии. Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты на 7,6%. Это произойдет в августе 2026 года.
В стране также выросли зарплаты. Работники некоторых отраслей теперь зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. В том числе, это специалисты сферы добычи металлических руд. Кроме того, средние зарплаты в области космического транспорта достигли 200 тысяч рублей.