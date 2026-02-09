В Омске в части домах на этой неделе отключат холодную воду

С 9 по 16 февраля коммунальные службы проведут профилактические работы на водопроводных сетях Омска. За этот период без холодной воды временно останутся более 50 адресов. Под отключения попадут жилые дома, административные здания, образовательные и религиозные объекты.
Ремонтные работы начнутся 9 февраля на Тарской улице, дом 33. Водоснабжение будет приостановлено с 11:00 до 18:00. Жилые помещения не затронуты, однако по адресу расположен приход Кафедрального собора Воздвижения Креста Господня, поэтому для обеспечения деятельности объекта будет организована подача питьевой воды автоцистерной.
12 февраля с 9:30 до 13:00 вода будет отключена в 12 жилых домах и доме 47/2 на улице Полторацкого, где пройдёт основной ремонт. Одновременно будет приостановлена подача воды по 12 адресам в центре города, включая административные и жилые здания. Работы продлятся около 10 часов — с 10:00 до 20:00. Для горожан у дома 20А на проспекте Карла Маркса будет дежурить автоцистерна с питьевой водой.
13 февраля с 11:00 до 18:00 водоснабжение временно прекратится по 9 адресам в районе Краснознаменной улицы, дом 26. На месте проведения работ будет размещена машина с питьевой водой.
Завершающий этап запланирован на 16 февраля. С 11:00 до 19:00 вода не будет поступать в 35 зданий в районе Спартаковской улицы, дом 3. Отключение затронет жилой фонд, государственные учреждения и объекты религиозного назначения. Для смягчения неудобств автоцистерна будет размещена на Партизанской, 20.
Гражданам рекомендуется заранее запастись необходимым объемом воды из расчета не менее трех литров на человека в сутки. Хранить запасы следует в герметичной таре в прохладном месте. После возобновления подачи воды рекомендуется в течение 10−15 минут спускать воду из кранов до полного осветления потока.