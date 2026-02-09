В Омске в части домах на этой неделе отключат холодную воду

12 февраля с 9:30 до 13:00 вода будет отключена в 12 жилых домах и доме 47/2 на улице Полторацкого, где пройдёт основной ремонт. Одновременно будет приостановлена подача воды по 12 адресам в центре города, включая административные и жилые здания. Работы продлятся около 10 часов — с 10:00 до 20:00. Для горожан у дома 20А на проспекте Карла Маркса будет дежурить автоцистерна с питьевой водой.