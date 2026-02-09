Ричмонд
Начинавший карьеру в Приморье Сергей Бажутов стал заместителем Генпрокурора РФ

Бывший прокурор Владивостока будет курировать Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Источник: Комсомольская правда

В Ессентуках Александр Гуцан официально представил коллективу Главного управления Генпрокуратуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам своего нового заместителя Сергея Бажутова. В мероприятии также принял участие полномочный представитель президента Юрий Чайка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Глава ведомства отметил 30-летний стаж нового заместителя. Профессиональный путь Сергея Бажутова начался в 1991 году в Приморском крае: он прошел ступени от стажера до прокурора Спасска-Дальнего, а затем возглавлял прокуратуру Владивостока. Позже он руководил надзорными ведомствами Камчатки, Новгородской области и Республики Коми.

Александр Гуцан выразил уверенность, что опыт Сергея Бажутова позволит ему эффективно решать поставленные задачи. Новый заместитель уже приступил к исполнению обязанностей.

Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ.
