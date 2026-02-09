Начинавший карьеру в Приморье Сергей Бажутов стал заместителем Генпрокурора РФ

Глава ведомства отметил 30-летний стаж нового заместителя. Профессиональный путь Сергея Бажутова начался в 1991 году в Приморском крае: он прошел ступени от стажера до прокурора Спасска-Дальнего, а затем возглавлял прокуратуру Владивостока. Позже он руководил надзорными ведомствами Камчатки, Новгородской области и Республики Коми.