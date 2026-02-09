Ричмонд
Управляющие компании начнут общаться с новосибирцами через мессенджер MAX

Национальный мессенджер MAX станет новым официальным каналом связи между жителями и организациями ЖКХ в Новосибирске с осени 2026 года. Это федеральное решение, которое затронет всю страну.

Источник: Сиб.фм

Основанием для перехода стал федеральный закон, принятый Государственной Думой и подписанный президентом Владимиром Путиным. В нём предусмотрено использование многофункционального сервиса для коммуникации в сфере ЖКХ. В начале этого года правительство утвердило дополнительные требования к подобным платформам.

Выбор отечественного менеджера объясняется требованиями безопасности и необходимостью надежной идентификации пользователей, что критически важно, например, для проведения дистанционных общих собраний собственников. При этом все традиционные способы связи — личные визиты, письменные заявления и телефонные звонки — сохранят свою силу. Мессенджер станет дополнительным, но официально утвержденным каналом для отправки обращений и получения ответов.

Точный регламент работы будет установлен Минстроем РФ позднее. Уже сейчас некоторые новосибирцы получают через портал Госуслуг приглашения в пилотные домовые чаты, модерируемые Государственной жилинспекцией.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что водители смогут предъявлять регистрационные документы на автомобиль и водительские удостоверения через сервис Max.