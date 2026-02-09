Управляющие компании начнут общаться с новосибирцами через мессенджер MAX

Выбор отечественного менеджера объясняется требованиями безопасности и необходимостью надежной идентификации пользователей, что критически важно, например, для проведения дистанционных общих собраний собственников. При этом все традиционные способы связи — личные визиты, письменные заявления и телефонные звонки — сохранят свою силу. Мессенджер станет дополнительным, но официально утвержденным каналом для отправки обращений и получения ответов.