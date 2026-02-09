Суд вернул Владивостоку 0,32 га на Сабанеева по иску о «гаражах-миражах»

История с землёй на Сабанеева стала одной из причин уголовного преследования бывшего начальника Управления муниципальной собственности Владивостока Андрея Елькина. Два года назад на него возбудили дело о превышении должностных полномочий, а в феврале 2025 года предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 30 мая 2025 года Фрунзенский районный суд признал Елькина виновным и назначил три года лишения свободы условно. Ему также запретили в течение трёх лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно‑распорядительными и административно‑хозяйственными полномочиями.