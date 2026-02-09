Суд вернул Владивостоку 0,32 га на Сабанеева по иску о «гаражах-миражах»

Суд окончательно вернул Владивостоку участок площадью 0,32 га на улице Сабанеева, который несколько лет числился частной собственностью и успели оформить под застройку. Как пишут «Новости Владивостока на VL.ru» со ссылкой на судебные материалы, апелляционная инстанция подтвердила, что земля выбыла из муниципальной собственности по схеме с «гаражами-миражами» и должна вернуться городу.
Проблемы с этим участком начались в 2019 году, когда его целевое назначение сменили с «эксплуатации объектов образования» на размещение гаражей. После этого более 3,2 тысячи кв. м земли передали частному лицу якобы для обслуживания трёх капитальных гаражей общей площадью всего 42 кв. м. Новый владелец воспользовался правом льготного выкупа и забрал землю за 4 млн рублей при кадастровой стоимости около 16 млн, а затем перепродал участок компании, связанной со строительной фирмой «Эскадра».
Прокуратура посчитала, что город недополучил значительные деньги, и обратилась в суд с иском к гражданину Шамхалову А. Р. и застройщику — ООО СЗ «Паритет». Надзорное ведомство потребовало признать сделки с землёй недействительными и вернуть участок в собственность Владивостокского городского округа.
В сентябре 2024 года суд первой инстанции согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск полностью. Ответчики подали жалобу, из‑за чего разбирательство перешло в Приморский краевой суд и затянулось примерно на полтора года. В процессе назначили землеустроительную экспертизу. Специалист пришёл к выводу, что 2 710 кв. м из общей площади участка выделили сверх необходимого и эта территория не была нужна для обслуживания существующих строений.
5 февраля 2026 года краевой суд поставил точку в споре: апелляционная инстанция подтвердила выводы первой и признала незаконным отчуждение земли с Сабанеева.
История с землёй на Сабанеева стала одной из причин уголовного преследования бывшего начальника Управления муниципальной собственности Владивостока Андрея Елькина. Два года назад на него возбудили дело о превышении должностных полномочий, а в феврале 2025 года предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 30 мая 2025 года Фрунзенский районный суд признал Елькина виновным и назначил три года лишения свободы условно. Ему также запретили в течение трёх лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно‑распорядительными и административно‑хозяйственными полномочиями.
Отдельное уголовное дело о мошенничестве завели в отношении покупателя участка Шамхалова и Евгения Павликова, одного из учредителей СЗ «Паритет» и управляющей компании «Эскадра Менеджмент», которая остаётся управляющей структурой застройщика. Сейчас это дело рассматривает Фрунзенский суд Владивостока.
История с Сабанеева легла в общий ряд дел о «гаражах-миражах» во Владивостоке. Ранее по похожей схеме с землёй на сопке Шошина условный срок получил другой бывший глава УМС Армен Карапетян, тогда как экс-вице‑мэра Алексея Ляйфера по этому эпизоду отправили в колонию. Уголовное дело в отношении другой бывшей вице‑мэрки Натальи Соколовой по похожему эпизоду сейчас также рассматривают в суде.