Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

«Есть несколько, можно сказать, “золотых правил” для будущих заемщиков. При возможности вообще не брать кредит. Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита — брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму равную одному-двум платежам», — сообщили в ассоциации.