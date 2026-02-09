Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Желающие взять кредит должны определиться с точной его суммой — брать с запасом при текущих ставках не стоит, при этом нужно отложить сумму равную одному-двум будущим платежам, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
«Есть несколько, можно сказать, “золотых правил” для будущих заемщиков. При возможности вообще не брать кредит. Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита — брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму равную одному-двум платежам», — сообщили в ассоциации.
Там обращают внимание, что кредит стоит брать только в банке, который состоит в реестре ЦБ.
«Кредит стоит оформлять после поступления зарплаты. То есть если она поступает на карту 5 числа каждого месяца, то кредит целесообразнее брать после этого числа через два-три дня», — отметили в ассоциации.
В таком случае у россиянина будет уверенность, что на счёту есть необходимая сумма для внесения платежа. «Кстати, клиенты это не часто соблюдают, но это может в разы снизить риск дефолта», — заключили там.