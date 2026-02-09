Истощённого тигрёнка нашли на обочине трассы в Хабаровском крае

Тигрёнка доставили в Хабаровск и поместили в отдельный вольер Службы по охране объектов животного мира и ООПТ края. На момент обнаружения он был очень слаб и требовал круглосуточного ухода. Его поселили отдельно от другой тигрицы-найдёныша Вики, которую спасли в январе и которая к тому времени уже окрепла и начала проявлять характер.