Истощённого тигрёнка нашли на обочине трассы в Хабаровском крае

В Комсомольском районе Хабаровского края инспекторы охотнадзора отловили истощённого тигрёнка, который сидел на обочине автодороги. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Центр “Амурский тигр”».
Очевидцы заметили беспомощного котёнка возле трассы «Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре» и сразу сообщили о нём в службу охотнадзора. Специалисты выехали на место, обследовали окрестности, но следов взрослой тигрицы не обнаружили. Малыш оказался мальчиком, которого ветеринары между собой назвали Тимошей.
Тигрёнка доставили в Хабаровск и поместили в отдельный вольер Службы по охране объектов животного мира и ООПТ края. На момент обнаружения он был очень слаб и требовал круглосуточного ухода. Его поселили отдельно от другой тигрицы-найдёныша Вики, которую спасли в январе и которая к тому времени уже окрепла и начала проявлять характер.
Содержание и ветеринарное сопровождение обоих тигрят полностью взял на себя Центр «Амурский тигр». Общий контроль за состоянием животных осуществляет эксперт центра Иван Шахов. К настоящему времени Тимоша заметно поправился, с аппетитом ест и чувствует себя гораздо лучше. Характер у него спокойный и миролюбивый, в отличие от более бойкой Вики.
Оба тигрёнка продолжают набираться сил под наблюдением специалистов. Центр «Амурский тигр» готовит их к возможному выпуску в естественную среду, если позволит здоровье и поведение.