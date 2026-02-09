Три года со дня трагедии: что стало с местом сгоревшего дома в Новосибирске — 16 безмолвных кадров

9 февраля исполняется три года со дня одного из самых страшных пожаров в современной истории Новосибирска — трагедии в жилом доме по улице Линейной, 39. Огонь унес жизни 15 человек, 11 получили травмы, сотни остались без крыши над головой. Спустя три года место катастрофы остается незаживающей раной для города и, прежде всего, для родных погибших. На месте сгоревшего подъезда пятиэтажки сейчас пустырь, огороженный глухим забором. Остов здания был полностью демонтирован летом 2024 года после признания его аварийным. Вывезен весь строительный мусор. Визуально от дома осталась лишь часть — он стоит «со срезанным» подъездом, жильцы которого были расселены. Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона, в феврале-марте 2026 года планируется провести публичные слушания по изменению назначения земельного участка, чтобы отнести территорию к зоне рекреации. По делу были осуждены двое виновных — 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун, которые, по данным следствия, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. Территория была зарезервирована от жилой застройки в начале 2024 года для создания общественного пространства.