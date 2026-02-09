Новый исторический роман Андрея Калачинского «Хасан» презентуют во Владивостоке

Презентация (12+) нового исторического романа Андрея Калачинского «Хасан: записки русского офицера с японской границы» (18+) пройдет 13 февраля в 18.00 в книжном магазине «ВладКнига» (Алеутская, 27). На мероприятии все желающие смогут услышать живой рассказ автора о книге, задать вопросы, важные для прочтения и понимания книги, а также приобрести книгу с персональным автографом автора.
Роман «Хасан» завершает трилогию, начатую книгой под названием «Айгун (18+)» и продолженную романом «Чосон» (18+). Как и в первых двух, в третьей книге повествование ведётся от лица некоего офицера, называющего себя Павлом Дубровским.
На этот раз в центре «записок Дубровского» — взаимоотношения с Японией в ключевой момент рождения Советского государства. Герою обещают пост министра иностранных дел в правительстве создаваемой Дальневосточной республики, но он так и не успел его занять.
Действие книги начинается с высадки японского десанта во Владивостоке в 1918 году и завершается десятидневным пограничным конфликтом у озера Хасан в 1938 году.