Авиаучет копытных для тигров и леопардов начался на юге Приморья

По словам Виктора Бардюка, директора «Земли леопарда», маршрутный авиаучет — один из самых достоверных способов оценить плотность популяций. Он позволяет понять, насколько животные обеспечены кормом, и как изменяется их активность на охраняемых территориях и вблизи населенных пунктов.