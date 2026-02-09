Авиаучет копытных для тигров и леопардов начался на юге Приморья

В Приморском крае стартовал авиаучет копытных животных, которые составляют основу рациона амурских тигров и дальневосточных леопардов. Работы проходят на особо охраняемых природных территориях национального парка «Земля леопарда», заповедников «Кедровая падь» и Уссурийский. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
С борта вертолета специалисты фиксируют всех замеченных животных. В поле зрения — восемь видов копытных: пятнистый олень, косуля, изюбрь, кабан, амурский горал, кабарга и водяной олень. Общая протяженность четырех маршрутов составит 1346 километров, включая труднодоступные участки вдоль российско-китайской границы. Полеты проводятся на высоте около 100 метров.
По словам Виктора Бардюка, директора «Земли леопарда», маршрутный авиаучет — один из самых достоверных способов оценить плотность популяций. Он позволяет понять, насколько животные обеспечены кормом, и как изменяется их активность на охраняемых территориях и вблизи населенных пунктов.
Предыдущие наблюдения показали, что на «Земле леопарда» обитает больше десятков тысяч копытных, а также около 50 тигров и свыше 120 дальневосточных леопардов.