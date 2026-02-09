Ричмонд
Движение транспорта ограничили в Алматинской области

В Алматинской области ограничили движение транспорта из-за ухудшения погодных условий — предупредили водителей в «КазАвтоЖол», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в компании, 9 февраля 2026 года в 4:30 в связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 112−124 (уч. с. Щенгельды-гр. обл. Жетысу). Ориентировочное время открытия: 9 февраля 2026 года в 8:00.