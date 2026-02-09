Ричмонд
В Бодайбо утвердили план работ по устранению чрезвычайной ситуации

Сейчас отопление есть в 12 домах и коррекционной школе, которые попали в зону ЧС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо пришло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем утвердили план аварийно-восстановительных работ. Согласно документу, специалистам предстоит проложить трубо- и водопровод для восстановления холодной воды. Также нужно провести работы по обеспечению бесперебойной подачи тепла в дома.

— Поэтому параллельно с техническими работами усилена адресная помощь и взаимодействие с жителями, особенно из наиболее пострадавших домов., — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самое важное, что удалось сделать сейчас — это запустить водовод до котельной БМК. Параллельно проверяют теплотрассы, чтобы подключить к отоплению дома, которые находятся рядом с этой котельной. Уже подключены дома 4А и 6А по улице Садовой. Сейчас отопление есть в 12 домах, которые попали в зону ЧС. Также тепло уже завели в коррекционную школу.

Властям предстоит решить вопрос с временным переселением жителей нескольких домов по улице Артема Сергеева. Пока их дома будут признавать аварийными, люди должны жить в маневренном фонде.