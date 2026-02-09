В Бодайбо утвердили план работ по устранению чрезвычайной ситуации

Самое важное, что удалось сделать сейчас — это запустить водовод до котельной БМК. Параллельно проверяют теплотрассы, чтобы подключить к отоплению дома, которые находятся рядом с этой котельной. Уже подключены дома 4А и 6А по улице Садовой. Сейчас отопление есть в 12 домах, которые попали в зону ЧС. Также тепло уже завели в коррекционную школу.