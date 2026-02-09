Учитель, назвавший учеников «гадинами», попал под прицел детского омбудсмена, прокуратуры и мэрии Владивостока

Как указывает Ольга Романова, комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в школе не сформирована и не работает, а ситуация в седьмом классе, где травят и ученицу, и её мать, даже не поставлена на внутришкольный учёт. Никакие мероприятия по урегулированию конфликтной ситуации не запланированы, девочке был предложен перевод в параллельный класс или на «индивидуальный маршрут изучения предмета у другого педагога». А после отстранения учителя от работы в классе конфликт усугубился, в адрес директора поступило коллективное письмо от родителей «в защиту учителя».