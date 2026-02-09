Учитель, назвавший учеников «гадинами», попал под прицел детского омбудсмена, прокуратуры и мэрии Владивостока

Действующие лица — учитель, работающий в школе с 2018 года, и семиклассница, которая перевелась в школу недавно. Педагог имеет репутацию «сильного учителя», который стабильно добивается от учеников высоких результатов, однако в арсенале его педагогических приёмов имеются весьма спорные методы.
В частности, детский омбудсмен пишет, что данный учитель оказывает психологическое давление на «неугодных» учеников, в том числе стравливает их с одноклассниками. В опалу попадают не только неуспевающие дети, но и ребята, с чьими родителями у педагога возникают конфликты.
Мать девочки, чью ситуацию сейчас рассматривает уполномоченный по правам ребёнка, направила директору школы и в городское управление образования жалобу на некорректное обращение учителя к детям в учебном чате в декабре 2025 года. Омбудсмен цитирует это обращение:
«Еще раз напишем контрольную работу во вторник. По этим правилам! Но другие варианты! Завуч дала добро поставить 8 двоек в четверти! Держитесь, гадины!».
Директор согласился с матерью ученицы, что такое обращение неприемлемо, учителя отстранили от уроков, объявив ему выговор. В объяснительной учитель указал, что обращение «гадины» употреблялось в шутку. По его мнению, это слово — синоним слова «подлый человек». А дети, не подготовившись к уроку, совершили подлость.
После отстранения учителя от уроков в адрес матери в родительском чате стали поступать оскорбительные сообщения от других родителей, а в отношении девочки развернули кибертравлю — рассылку угрожающих и оскорбительных сообщений с помощью анонимного чат-бота.
В ходе расследования конфликта выяснилось, что жалобы на самоуправство учителя поступали неоднократно. В ноябре 2025 года конфликтная ситуация возникла также в одном из пятых классов. Жалоба директору поступила от родителей коллективная, педагога отстранили от работы в этом классе.
Как указывает Ольга Романова, комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в школе не сформирована и не работает, а ситуация в седьмом классе, где травят и ученицу, и её мать, даже не поставлена на внутришкольный учёт. Никакие мероприятия по урегулированию конфликтной ситуации не запланированы, девочке был предложен перевод в параллельный класс или на «индивидуальный маршрут изучения предмета у другого педагога». А после отстранения учителя от работы в классе конфликт усугубился, в адрес директора поступило коллективное письмо от родителей «в защиту учителя».
По результатам проверки подготовлена справка. Материалы проверки Уполномоченного по правам ребенка по ситуации в школе № 76 будут направлены в адрес главы города Владивостока как учредителя образовательной организации и в прокуратуру Приморского края.
Всего с 19 января по 6 февраля в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае поступили обращения о сложных конфликтных ситуациях, фактах травли и насилия в следующих образовательных организациях: во Владивостоке в школах №№ 6, 18, 23, 33, 56, 74, 76, 77, 80, 82, детских садах № 122 и № 134, в Лучегорске в школах № 2 и № 4, а также в школе села Пантелеймоновка (Лесозаводск). Организованы выездные проверки.