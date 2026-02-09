Ричмонд
В Красноярском крае приставы взыскали с автошколы более 300 тысяч рублей

Преподаватель автошколы в Бородино стал виновником ДТП.

В Красноярском крае судебные приставы взыскали с автошколы более 300 тысяч рублей. Случилось это в городе Бородино. Автомобиль, которым управлял водитель-инструктор, попал в дорожно-транспортное происшествие, причем виновником стал именно сотрудник учреждения. Потерпевший подал иск о возмещении материального ущерба, суд встал на его сторону. Сумма компенсации составила 290 тысяч рублей.

Однако автошкола не спешила выполнять решение суда, тогда за дело взялись судебные приставы. И к сумме основного долга добавился исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей. На автомобиль «ВАЗ-2107», который принадлежит организации, был наложен арест. А также на кассу, тем самым автошкола не смогла проводить обучение и делать расчеты с курсантами.

После этого руководство организации рассчиталось по всем счетам.