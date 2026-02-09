В Хабаровском крае спасли тигренка-сироту

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Хабаровском крае спасли тигренка, оставшегося без матери. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».
«Еще один тигренок-сирота обнаружен в Хабаровском крае. Истощенный и беспомощный котенок сидел на обочине автодороги Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе. Очевидцы сообщили в службу охотнадзора Хабаровского края, инспекторы отловили тигренка и доставили в Хабаровск», — говорится в сообщении.
На месте обнаружения детеныша специалисты не нашли следов взрослой самки. Врачи прозвали тигренка Тимошей, он был очень слаб и нуждался в постоянном уходе. Его поместили в вольер региональной службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий рядом с другим тигренком, Викой, которую спасли в середине декабря 2025 года. Вика к приезду Тимоши уже набралась сил и активно проявляла характер.
Отмечается, что центр «Амурский тигр» полностью взял на себя содержание и ветеринарное сопровождение тигрят. Надзор за детенышами проводится экспертом центра Иваном Шаховым.
«Тимоша уже заметно окреп, с удовольствием принимает пищу. Характер у него сильно отличается от Викиного — он гораздо спокойнее», — добавили в центре.
Самый крупный подвид тигров — амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году в Приморье был создан центр «Амурский тигр», который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. За последние 20 лет численность амурских тигров увеличилась с 450 до 750 особей.