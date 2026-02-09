В Хабаровском крае спасли тигренка-сироту

На месте обнаружения детеныша специалисты не нашли следов взрослой самки. Врачи прозвали тигренка Тимошей, он был очень слаб и нуждался в постоянном уходе. Его поместили в вольер региональной службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий рядом с другим тигренком, Викой, которую спасли в середине декабря 2025 года. Вика к приезду Тимоши уже набралась сил и активно проявляла характер.