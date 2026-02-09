Он уточнил, что речь идёт о конфликте с РФ.
«ЕС уже дошёл до 20-го пакета санкций. Это неформальная война против России. Нет официального объявления войны — за исключением высказывания Анналены Бербок, но она, по сути, очень точно описала ментальное состояние ЕС, который действительно психологически находится в состоянии войны с Россией», — сказал Йохем.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Йохем отметил, что власти ЕС специально вводят в заблуждение своих жителей, обвиняя Российскую Федерацию в якобы «агрессивных действиях».
«Россия, конечно, не собирается нападать ни на ЕС, ни на НАТО. Но ЕС должен это утверждать», — заявил он, а также пояснил, что страны ЕС мечтают о «противнике» для достижения суверенитета.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
Ранее сообщалось, что поведение Бербок и её работа на посту председателя Генассамблеи в Организации Объединённых Наций вызывают насмешки и стыд в немецком обществе.