Россия продемонстрировала новую РСЗО «Сарма» в Эр-Рияде

РФ впервые представила РСЗО «Сарма» на выставке в Эр-Рияде.

Источник: Комсомольская правда

Российская новейшая реактивная система залпового огня «Сарма» представлена на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Данный вид РСЗО Москва демонстрирует впервые. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Одной из главных особенностей боевой машины отмечают высокую мобильность. РСЗО может занять позицию для стрельбы за три минуты. «Сарма» также оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением.

В Эр-Рияде, кроме того, дебютирует новейший гражданский безэкипажный робототехнический морской комплекс R-SAVER-1, сообщили в «Ростехе». Он предназначен для доставки спасательного оборудования и средств к местам ЧС на море.

В госкорпорации подчеркнули, что разработчики уже модернизировали высокоточные боеприпасы «Краснополь». Теперь они способны «бить белке в глаз».