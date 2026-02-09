Россия продемонстрировала новую РСЗО «Сарма» в Эр-Рияде

Российская новейшая реактивная система залпового огня «Сарма» представлена на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Данный вид РСЗО Москва демонстрирует впервые. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Одной из главных особенностей боевой машины отмечают высокую мобильность. РСЗО может занять позицию для стрельбы за три минуты. «Сарма» также оснащена продвинутой автоматизированной системой управления наведением.
В Эр-Рияде, кроме того, дебютирует новейший гражданский безэкипажный робототехнический морской комплекс R-SAVER-1, сообщили в «Ростехе». Он предназначен для доставки спасательного оборудования и средств к местам ЧС на море.
В госкорпорации подчеркнули, что разработчики уже модернизировали высокоточные боеприпасы «Краснополь». Теперь они способны «бить белке в глаз».