Пиво на розлив обошлось дорого: бизнесвумен из Артёма поймали на незаконной продаже

Полиция Артёма выявила нарушение антиалкогольного законодательства. В ходе профилактического рейда на административном участке участковый обнаружил в магазине на улице Вторая незаконную реализацию пива на розлив, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Полицейские изъяли из незаконного оборота более 239 литров пива», — говорится в сообщении.
В отношении 37-летней предпринимательницы, владеющей точкой, составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ — «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.
