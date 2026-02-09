Пиво на розлив обошлось дорого: бизнесвумен из Артёма поймали на незаконной продаже

В отношении 37-летней предпринимательницы, владеющей точкой, составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ — «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.