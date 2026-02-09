Ричмонд
Пиво на розлив обошлось дорого: бизнесвумен из Артёма поймали на незаконной продаже

Более 239 литров напитка конфискованы, дело передано в суд.

Источник: PrimaMedia.ru

Полиция Артёма выявила нарушение антиалкогольного законодательства. В ходе профилактического рейда на административном участке участковый обнаружил в магазине на улице Вторая незаконную реализацию пива на розлив, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Полицейские изъяли из незаконного оборота более 239 литров пива», — говорится в сообщении.

В отношении 37-летней предпринимательницы, владеющей точкой, составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ — «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает штраф для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения и вынесения решения.

Напомним, продуктовый магазин на Русской во Владивостоке попался на продаже пива. Проверка началась после анонимной публикации в соцсетях. Участковыми уполномоченными изъяты из незаконного оборота 30 литров пива. В отношении продавца торговой точки составлен материал об административном правонарушении.