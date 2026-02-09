Цены на бензин продолжают расти, к лету на АЗС станет ещё жарче

На этом фоне неудивительно, что бензин внутри страны стал дороже, чем в США. В конце прошлого года за океаном розничные цены упали ниже психологической отметки в $3 за галлон, что стало самым низким уровнем с 2021 года. В Штатах в стоимости литра бензина расходы на нефть составляет около 50%, налоги — 14−15%, поэтому каждый доллар дешевеющей нефти отражается на ценах на АЗС. В России 70% в цене литра приходится на налоги, а стоимость нефти занимает менее 15%. Поэтому ждать, что бензин и дизтопливо будут дешеветь — не стоит, несмотря на дешевую нефть. Чистая прибыль владельцев уже давно остаётся на уровне нескольких процентов (чуть больше в активе сетей, принадлежащих переработчикам нефти), все остальное съедают налоги и логистика.