Цены на бензин продолжают расти, к лету на АЗС станет ещё жарче

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 на самых популярных АЗС Приморского края в январе 2026 года выросла более чем на рубль за литр по отношению к концу декабря 2025 года. Дизтопливо подорожало более значительно — почти на три рубля. Ждать, что цены не продолжат рост весной, не стоит. Даже с учётом того, что биржевая стоимость бензина в начале февраля снизилась после разрешения правительства производителям на прямой экспорт. Участники рынка прогнозируют, что очередной резкий рост цен на топливо стоит ожидать к началу сельскохозяйственного сезона, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным Росстата, с начала года 2026 года бензин по состоянию на 2 февраля подорожал на 1,42% при общей инфляции за этот период в 2,11%. Средняя стоимость литра АИ-92 по стране на 2 февраля была на уровне 62,11 рублей, АИ-95 — 67,55 рублей, АИ-98 — 91,06 рублей. В Приморье самый доступный бензин (на АЗС вертикального холдинга) была на уровне 69,59 рублей за литр Аи-92, 68,7 рублей за литр АИ-95. На частных АЗС цены значительно выше — есть предложение АИ-95 по 85,5 рублей за литр, а стоимость высокооктанового АИ-100 вплотную подобралась к 100 рублям.
На этом фоне неудивительно, что бензин внутри страны стал дороже, чем в США. В конце прошлого года за океаном розничные цены упали ниже психологической отметки в $3 за галлон, что стало самым низким уровнем с 2021 года. В Штатах в стоимости литра бензина расходы на нефть составляет около 50%, налоги — 14−15%, поэтому каждый доллар дешевеющей нефти отражается на ценах на АЗС. В России 70% в цене литра приходится на налоги, а стоимость нефти занимает менее 15%. Поэтому ждать, что бензин и дизтопливо будут дешеветь — не стоит, несмотря на дешевую нефть. Чистая прибыль владельцев уже давно остаётся на уровне нескольких процентов (чуть больше в активе сетей, принадлежащих переработчикам нефти), все остальное съедают налоги и логистика.
Не окажет особого влияния на розничные цены и тот факт, что биржевая стоимость бензинов на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за неделю снизилась на 1,2−1,8% после того, как правительство разрешило производителям прямой его экспорт. Временный запрет на экспорт топлива сохраняется пока до конца июля.
Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о проведении внеплановых проверок участников топливного рынка в центральной части России (на Дальнем Востоке, видимо, всё в порядке). Грозное на бумаге ведомство подозревает ряд компаний в картельном сговоре, реализация которого могла повлечь повышение стоимости нефтепродуктов на биржевых торгах. Но это уже проходили в 2018 году, когда также был ценовой кризис на рынке нефтепродуктов, завершившийся в итоге подписанием соглашений правительства и нефтяных компаний. Потребителям от этого легче не будет — деньги за дорогой бензин и солярку им уже никто не вернет.