Клебо стал шестикратным чемпионом, Вонн упала на трассе — ОИ-2026, 8 февраля

29-летний Клебо, кажется, собрал все золото мира. Три победы на Олимпиаде в Пхенчхане, две — в Пекине, 15 триумфов на чемпионатах мира. В скиатлоне (10 км классикой и 10 км свободным стилем) на ОИ-2026 он был явным фаворитом, что и подтвердилось в спринте на финише. Норвежец 2 секунды выиграл у француза Матиса Деложа и 2,1 секунды — у соотечественника Мартина Нюэнгета.