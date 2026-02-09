Клебо стал шестикратным чемпионом, Вонн упала на трассе — ОИ-2026, 8 февраля

29-летний Клебо, кажется, собрал все золото мира. Три победы на Олимпиаде в Пхенчхане, две — в Пекине, 15 триумфов на чемпионатах мира. В скиатлоне (10 км классикой и 10 км свободным стилем) на ОИ-2026 он был явным фаворитом, что и подтвердилось в спринте на финише. Норвежец 2 секунды выиграл у француза Матиса Деложа и 2,1 секунды — у соотечественника Мартина Нюэнгета.
Делож, правда, на дистанции срезал небольшой угол. Российская делегация подала протест в надежде на медаль Ильи Коростелева, финишировавшего четвертым, но специальное жюри не посчитало поступок француза критичным.
Порыв Клебо подержал норвежский конькобежец Сандер Эйтрем, с новым олимпийским рекордом выигравший дистанцию 3 000 метров.
На второе место в медальном зачете ворвалась сборная США. Американские фигуристы, всего на один балл обойдя Японию, выиграли командный турнир. Действующий чемпион мира Илья Малинин, здорово откатав произвольную программу, реабилитировался за фиаско в короткой. И впервые завоевал олимпийское золото. Пока в команде.
Легенда горнолыжного спорта Линдси Вонн, толком не восстановившаяся после тяжелой травмы, получила еще одну. 41-летняя спортсменка через 13 секунд после старта крайне неудачно упала на скоростном спуске. С трассы на операционный стол олимпионика Ванкувера-2010 доставили вертолетом. Соотечественница американки Бризи Джонсон поддержала престиж команды, завоевав золото.
Золотая медаль Франчески Лоллобриджиды, завоеванная в субботу, пока остается единственной для Италии. Хозяева Олимпиады активно собирают бронзу. В воскресенье на третью ступень пьедестала итальянцы поднимались в скоростном спуске (София Годжа), санном спорте (Доминик Фишналлер), коньках (Рикардо Лорелло) и сноуборде (Лючия Дальмассо).
Кроме того, сборная Италии финишировала вчера второй в смешанной биатлонной эстафете 4×6 км. Быстрее всех бежали и лучше всех стреляли здесь французы. А последнее, 21-е место, досталось сборной Казахстана. Наши лыжники не блеснули и в скиатлоне.
На периферии внимания отчественных СМИ остались казахстанские прыгуны с трамплина Илья Мизерных и Данил Васильев, стартовавшие в предварительных соревнованиях. В первой попытке Мизерных был 21-м, Васильев — 35-м, во второй Илья — 27-м, а Данил 36-м. В третьем прыжке Васильев занял 29-е место, Мизерных — 33-е.
В понедельник Васильев с Мизерных выступят в финальных соревнованиях. Шансов на призовое место у них немного. В отличие от наших конькобежек. Надежда Морозова и Екатерина Голубева, вошедшие в топ-10 на дистанции 3 000 метров, побегут свою коронку — 1 000 метров.
XXV Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 36 спортсменов и спортсменок из нашей страны выступают в десяти видах спорта. Подробнее — в материале «Курсива».
