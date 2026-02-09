Хабаровский «СКА-Нефтяник» досрочно завоевал «малое золото» сезона 2025/26 годов

В очередном матче регулярного Чемпионата России по хоккею с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник» на льду домашней «Ерофей Арены» крупно выиграл у ульяновской «Волги» 7:2. Армейцы этой победой повторили достижение семилетней давности — 18 выигрышей кряду — и досрочно завоевали «малое золото» турнира, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гости после фиаско в предыдущем туре, 2:10 в Красноярске, тем не менее попытались дать бой безусловным лидерам сезона. «Волга» успешно отражала атаки хабаровчан, но только до 15-ой минуты, когда Владимир Каланчин с подачи Антипова открыл счёт. На перерыв команды ушли с промежуточным итогом 6:1 — победа хозяев из прогнозируемой становилась реальной, и ульяновцам оставалось только попытаться не допустить разгрома с двузначным счётом.
— Задачу-минимум «Волга» выполнила, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Не в последнюю очередь это случилось из-за потерь, которые хозяева понесли в первом тайме: травмы получили Семён Чупин и Алан Джусоев. В результате армейцы второй тайм провели с ограниченной по количеству скамейкой запасных и, соответственно, менее острыми атаками. При этом «кабанам» фатально не везло с реализацией моментов, которых и после перерыва было создано предостаточно. В итоге второй тайм завершился вничью 1:1.
18 побед подряд — и теперь у подопечных Алексея Жеребкова есть возможность улучшить данный показатель, для чего им необходимо 11 февраля в гостях обыграть кемеровский «Кузбасс».