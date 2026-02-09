Хабаровский «СКА-Нефтяник» досрочно завоевал «малое золото» сезона 2025/26 годов

— Задачу-минимум «Волга» выполнила, — отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». — Не в последнюю очередь это случилось из-за потерь, которые хозяева понесли в первом тайме: травмы получили Семён Чупин и Алан Джусоев. В результате армейцы второй тайм провели с ограниченной по количеству скамейкой запасных и, соответственно, менее острыми атаками. При этом «кабанам» фатально не везло с реализацией моментов, которых и после перерыва было создано предостаточно. В итоге второй тайм завершился вничью 1:1.