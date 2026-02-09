Немкин: Мошенники под видом полиции стали просить россиян установить защиту за деньги

В Госдуме предупреждают: ни полиция, ни любые другие государственные органы никогда не звонят гражданам с предложением купить защиту от мошенников. Такой услуги не существует. Если вам позвонили с подобным предложением — это мошенничество, даже если за продукт просят небольшую сумму.