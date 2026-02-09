Немкин: Мошенники под видом полиции стали просить россиян установить защиту за деньги

Аферисты убеждают жертву, что эта «защита» — часть государственной программы или профилактической акции. Они говорят, что предложение действует ограниченное время, чтобы человек поторопился.
Антон Немкин.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».
В Госдуме предупреждают: ни полиция, ни любые другие государственные органы никогда не звонят гражданам с предложением купить защиту от мошенников. Такой услуги не существует. Если вам позвонили с подобным предложением — это мошенничество, даже если за продукт просят небольшую сумму.
Чем опасна новая схема.
Под видом «защитного приложения» мошенники заставляют установить вредоносную программу или перейти по опасной ссылке. После этого преступники получают доступ к вашим: личным данным, банковским приложениям, аккаунтам в соцсетях и мессенджерах.
Иногда сначала просят перевести небольшую сумму «за активацию», а потом придумывают новые причины, чтобы вымогать больше денег.
«Преступники специально используют официальные формулировки, имитируют речь сотрудников правоохранительных органов. Они подделывают номера телефонов, ссылаются на вымышленные приказы и подразделения. Это снижает бдительность людей», — говорит Немкин.
Что делать, если позвонили.
Положите трубку или прекратите переписку. Никогда не переходите по ссылкам из таких сообщений. Не устанавливайте никакие программы по чужой просьбе. Сообщите о звонке в полицию — позвоните по номеру 102 или 112.
