Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики «Атол».
«В барах средний чек за 2025 год составил 809 рублей, что на 1% выше показателей 2024 года», — подсчитали аналитики, изучив продажи за 2024 и 2025 годы.
Кроме того, аналитики изучили траты россиян на алкоголь в несетевой рознице. По их данным, самый популярный алкогольный напиток у россиян — пиво. На него в 2025 году приходилось 59% продаж в категории.
Средний чек за бутылку пива в таких магазинах составляет 151 рубль.