В Госдуме призвали увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

«Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия. Поэтому мы давно предлагаем существенно усилить административную ответственность. В частности, увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ — с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 50 тысяч рублей», — сказал Кошелев.