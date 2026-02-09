Ричмонд
Гуменник застрял по пути в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Российский фигурист Пётр Гуменник застрял по дороге в Олимпийскую деревню после тренировки перед короткой программой на Играх-2026. Причиной стала поломка автобуса. Спортсмен рассказал об этом в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Гуменник застрял в пробке по пути на Олимпиаду. Видео © Telegram / Πёτρ Гуменник.

«Автобус застрял. До отеля не доехали», — сказал Гуменник.

Позднее фигурист опубликовал новое видео. В нём он сообщил, что благополучно добрался до Олимпийской деревни.

Напомним, короткую программу в личном турнире у мужчин на Олимпиаде-2026 назначили на 10 февраля. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Гуменник выступит первым под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна — саундтрек из фильма «Онегин».

