Гуменник застрял по пути в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Напомним, короткую программу в личном турнире у мужчин на Олимпиаде-2026 назначили на 10 февраля. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Гуменник выступит первым под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна — саундтрек из фильма «Онегин».