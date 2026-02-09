Гуменник застрял по пути в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Гуменник застрял в пробке по пути на Олимпиаду. Видео © Telegram / Πёτρ Гуменник.
«Автобус застрял. До отеля не доехали», — сказал Гуменник.
Позднее фигурист опубликовал новое видео. В нём он сообщил, что благополучно добрался до Олимпийской деревни.
Напомним, короткую программу в личном турнире у мужчин на Олимпиаде-2026 назначили на 10 февраля. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Гуменник выступит первым под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна — саундтрек из фильма «Онегин».
