«Бабушкина схема» победила в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года»

В номинации «Психология» победила аббревиатура СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), за которое проголосовали 60% членов профессионального сообщества. Аббревиатура демонстрирует уверенный рост на протяжение последних нескольких лет, отметили в пресс-службе. В тройку самых популярных также вошли выражения «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%). «В языке действуют законы эволюции, и в результате появляется много разных слов — языковых мутаций. В итоге закрепляются и распространяются только самые полезные слова, которые помогают нам осознать и когнитивно переработать значимые изменения реальности», — сказал руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.