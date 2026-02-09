«Бабушкина схема» победила в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Словосочетание «бабушкина схема» стало победителем в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе портала «Грамота.ру».
Портал «Грамота.ру» подвел итоги ежегодной акции «Слово года» и определил победителей в трех профессиональных номинациях: «Экономика и финансы», «Информационные технологии» и «Психология». Победителями стали слова и выражения, которые, по мнению участников профессиональных сообществ, наиболее точно отражают ключевые процессы и изменения отрасли за прошедший год, пояснили в пресс-службе.
«В номинации “Экономика и финансы” победу одержало словосочетание “бабушкина схема”, набравшее 44,6% голосов. В голосовании приняли участие более 1100 человек. Второе и третье места заняли слова “утильсбор” (14,3%) и “самозапрет” (11,4%)», — говорится в сообщении. «Бабушкина схема» — мошеннический сценарий, когда аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а позже тот оспаривает сделку через суд и оставляет покупателя без денег и имущества.
В номинации «Информационные технологии» с существенным отрывом победило слово «вайбкодинг» (55% голосов). В тройку лидеров также вошли «ИИ-пузырь» (20%) и «MAX» (9%), уточнили организаторы акции. Вайбкодинг — это подход в программировании, при котором человек ставит задачу на естественном языке, а искусственный интеллект пишет код.
В номинации «Психология» победила аббревиатура СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), за которое проголосовали 60% членов профессионального сообщества. Аббревиатура демонстрирует уверенный рост на протяжение последних нескольких лет, отметили в пресс-службе. В тройку самых популярных также вошли выражения «нарциссическая травма» (44%) и «когнитивная гибкость» (20%). «В языке действуют законы эволюции, и в результате появляется много разных слов — языковых мутаций. В итоге закрепляются и распространяются только самые полезные слова, которые помогают нам осознать и когнитивно переработать значимые изменения реальности», — сказал руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.
Акция «Слово года» проводится не только в общеязыковом срезе, но и в отраслевых номинациях с 2024 года. Это решение основано на наблюдении, что новые слова и значения появляются прежде всего там, где происходят самые быстрые изменения — на стыке технологий, научных достижений и социальных практик, подчеркнули в пресс-службе.